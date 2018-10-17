Милонов назвал рабством 20-летний контракт Польши с США на поставку газа

17 Окт. 12:48 2018-10-17T12:48:41+03:00

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Польша подписала с Америкой долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ). На протяжении 20 лет американская энергетическая компания Venture Global LNG обязуется поставлять в европейскую страну по два миллиона тонн СПГ ежегодно. С таким заявление выступил Мачей Вожняк, глава польской компании, подписавшей соглашение в США.

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов прокомментировал ситуацию и назвал поступок Польши неразумным. Ведь покупка СПГ у Америки значительно дороже, нежели у России. Тем более необъяснимо такое долгосрочное сотрудничество.

«Россия никому не диктует, что покупать. Если люди хотят иные виды топлива, они их могут покупать у других стран. Только вот покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство. Потому что стоимость его выше. И, к сожалению, видно, что польский истеблишмент отрабатывает те инвестиции, которые были в него вложены», - цитирует Милонова ФАН.

Эксперт высказал мнение, что американцам приходится использовать различные политические рычаги, чтобы обеспечивать себе новые рынки сбыта, поскольку их цены не конкурентоспособны.