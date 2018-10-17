2018-10-17T13:20:18+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Керчи

По предварительным данным, погибли не менее 10 человек [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причиной трагедии мог стать взрыв газового баллонаПричиной трагедии мог стать взрыв газового баллонаФото: скриншот с видео
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В среду, 17 октября, в одном из политехнических колледжей крымского города Керчь прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, жертвами происшествия стали не менее 10 человек, еще около 50 получили ранения.

Видеотрансляция с места взрыва в колледже в Керчи.

Инцидент произошел примерно в 11:25 по местному времени (совпадает с мск). Судя по кадрам с места происшествия, на места работают полицейские и сотрудники скорой помощи, в том числе нейрохирурги и реаниматологи. Всего около пяти карет.

Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к зданию колледжа также вылетел медицинский вертолет. Причины случившегося пока неизвестны. Между тем, по данным источника ТАСС, мог взорваться газовый баллон.

"Об окончательных медико-санитарных последствиях я ничего не могу сказать", - сообщил "Комсомольской правде - Крым" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

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