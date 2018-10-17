В Эгейском море обнаружено кладбище затонувших кораблей

17 Окт. 13:26 2018-10-17T13:26:59+03:00

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В восточной части Эгейского моря дайверы обнаружили три затонувших античных корабля и два судна более поздней эпохи. По мнению ученых, эти находки могут изменить современное представление об истории этих мест.

Судя по найденным артефактам затонувшие корабли перевозили гончарные изделия. В частности, исследователям удалось найти дизайнерскую лампу, которой более 1900 лет.

По данным группы ученых из Греции и США, дайверам удалось найти уже 58 мест кораблекрушений. Возможно, это самое большое кладбище кораблей во всем Средиземноморье.

«Это трудно описать, эта находка бесценна. Мы обнаружили то, что может изменить учебники истории», - приводит слова подводного археолога, доктора Ритера Кэмпбела сайт телеканала «Звезда».

Примечательно, что самые древние из затонувших кораблей датируются IV, II и V-VI веками н. э. При этом рядом исследователи обнаружили рядом и суда, затонувшие в XVIII или XIX веках.

Греческий археолог и со-руководитель проекта Джордж Кутсуфулакис отметил, что столь частые крушения судов в этом районе объясняются резким изменением течения. Если капитан суда не знаком с этой особенностью, то он легко может потерять управление и сесть на рифы.