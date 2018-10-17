2018-10-17T16:29:28+03:00
Происшествия

Росгвардия: В колледже в Керчи произошел взрыв самодельного устройства

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в колледже в Керчи по статье 205 УК РФ (террористический акт)
Екатерина БОЛГОВА
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На месте взрыва в Керченском политехническом колледже. Фото: предоставлено очевидцемНа месте взрыва в Керченском политехническом колледже. Фото: предоставлено очевидцем
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Взрыв в колледже в Керчи прокомментировал первый заместитель руководителя Росгвардии Сергей Меликов.

"Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию...Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий", - сказал Меликов журналистам.

По его словам, в учебном заведении сработало самодельное взрывное устройство.

"Причина (происшествия) - взрыв самодельного взрывного устройства", - добавил замглавы ведомства.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 17 октября, прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже. По предварительной информации, в результате 10 человек погибли и 50 пострадали.

Некоторые очевидцы рассказали, что взрывов было два: один произошел в холле, другой - в столовой колледжа. Затем вооруженные люди открыли стрельбу в аудиториях. На месте происшествия работают специализированные службы "скорой помощи".

Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи

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