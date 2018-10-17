Росгвардия: В колледже в Керчи произошел взрыв самодельного устройства
Взрыв в колледже в Керчи прокомментировал первый заместитель руководителя Росгвардии Сергей Меликов.
"Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию...Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, в учебном заведении сработало самодельное взрывное устройство.
"Причина (происшествия) - взрыв самодельного взрывного устройства", - добавил замглавы ведомства.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 17 октября, прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже. По предварительной информации, в результате 10 человек погибли и 50 пострадали.
Некоторые очевидцы рассказали, что взрывов было два: один произошел в холле, другой - в столовой колледжа. Затем вооруженные люди открыли стрельбу в аудиториях. На месте происшествия работают специализированные службы "скорой помощи".
Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи
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