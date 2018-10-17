2018-10-17T15:27:24+03:00
Происшествия

Минобороны выделит средства для помощи пострадавшим при взрыве в Керчи

Для оказания помощи потерпевшим подготовлены 24 врачебно-сестринские бригады с лучшими специалистами [видео]
Сакина НУРИЕВА
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По распоряжению Шойгу военное ведомство выделит средства для помощи пострадавшим в КерчиПо распоряжению Шойгу военное ведомство выделит средства для помощи пострадавшим в Керчи
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Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства военного ведомства для помощи пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечается, что на военных аэродромах Южного военного округа сосредоточены четыре самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими модулями для осуществления оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи.

Кроме того, для помощи пострадавшим в Керчи в медицинских учреждениях МО РФ, в том числе в центральных военных клинических госпиталях имени Бурденко, Вишневского и Мандрыка, подготовлены 24 врачебно-сестринские бригады с лучшими специалистами.

Также в военных госпиталях Минобороны России в Феодосии, Симферополе и Севастополе для пострадавших подготовлены места для размещения.

Напомним, ранее в Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 18 человек погибли, 50 пострадали. Случившееся назвали терактом.

Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи

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