17 Окт. 15:28 2018-10-17T15:29:25+03:00

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, 18 человек погибли в результате взрыва в колледже в Керчи

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Число погибших в результате взрыва в колледже в Керчи выросло до 18 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже в Керчи. В результате погибли больше десяти человек, еще около 50 пострадали. В учебном заведении сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По предварительным данным, подозреваемым является 22-летний студент четвертого курса. Он покончил с собой. О произошедшем доложили президенту России Владимиру Путину. Он поручил соответствующим ведомствам обеспечить перевозку раненых в медицинские центры страны.

В Керчи объявлен трехдневный траур. В Крым вылетит самолет Ил-76 МЧС с медицинскими модулями спасателей, врачей и оборудованием на борту.