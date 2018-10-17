Взрыв в Керчи: Владимир Путин начал встречу с прессой с минуты молчания

17 Окт. 15:47 2018-10-17T15:47:21+03:00

Президент России призвал всех почтить память погибших в результате взрыва в Керчи, который произошел 17 октября 2018 года

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Президент России Владимир Путин начал встречу с журналистами с минутой молчания, которая была призвана почтить память жертв взрыва в Керчи.

"Прежде чем мы проинформируем вас о результатах сегодняшней работы, хотелось бы сказать, что несколько часов назад в России в городе Керчь произошло трагическое событие", - сказал глава государства, обращаясь к прессе после переговоров со своим египетским коллегой Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

Он подчеркнул, что в результате спланированного взрыва погибло множество людей, десятки пострадали.

"Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся, и как можно быстрее, мы все для этого сделаем. <...> Уважаемые друзья, в знак памяти о погибших я прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.

По его словам, как только правоохранительные органы и спецслужбы завершат расследование данного дела, общественность сразу же будет проинформирована.

Напомним, что в эту среду, 17 октября, в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 18 погибших и 50 пострадавших. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.