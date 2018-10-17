В политехническом колледже Керчи нашли взрывное устройство
Официальный представитель Национального антитеррористического комитета России (НАК) Андрей Пржездомский сообщил, что в политехническом колледже Керчи, в котором ранее произошло массовое убийство, было найдено еще одно взрывное устройство. «Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», – цитирует ТАСС заявление чиновника.
Ранее сегодня в политехническом колледже Керчи произошло массовое убийство, ранее квалифицировавшееся как теракт. Жертвами ЧП стали 17 человек, около 50 пострадавших госпитализированы в больницы города. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и силовых ведомств.
Около больницы.
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