Путин и президент Египта договорились о восстановлении регулярного авиасообщения

17 Окт. 17:14 2018-10-17T17:14:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин и глава Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения между двумя странами в полном объеме.

Путин напомнил, что с апреля восстановлены регулярные рейсы между столицами России и Египта. Вместе с ас-Сиси они обсудили возможность возобновления чартерных рейсов на популярных у российских туристов направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", — сказал российский президент.

Он отметил, что египетская сторона прилагает большие усилия для повышения уровня безопасности своих аэропортов.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета А321 в небе над Синаем. Жертвами происшествия стали 224 человека.