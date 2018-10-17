2018-10-17T17:14:11+03:00
Политика

Путин и президент Египта договорились о восстановлении регулярного авиасообщения

Президент России и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сочи
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и глава Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения между двумя странами в полном объеме.

Путин напомнил, что с апреля восстановлены регулярные рейсы между столицами России и Египта. Вместе с ас-Сиси они обсудили возможность возобновления чартерных рейсов на популярных у российских туристов направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", — сказал российский президент.

Он отметил, что египетская сторона прилагает большие усилия для повышения уровня безопасности своих аэропортов.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета А321 в небе над Синаем. Жертвами происшествия стали 224 человека.

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