2018-10-17T20:22:53+03:00
Происшествия

Видео момента взрыва в колледже в Керчи 17 октября: "Пацаны, там помощь нужна!"

Появилось видео момента взрыва в колледже в Керчи 17 октября, жертвами происшествия стали около 20 человек [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Фото: предоставлено очевидцемФото: предоставлено очевидцем
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Появилось видео момента взрыва в политехническом колледже в Керчи. В ролике слышно, как молодые люди кричат: «Пацаны, там помощь нужна!». Кроме того, они сообщают о том, что происходит: «Стекла полетели».

Момент взрыва в колледже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, произошел взрыв в керченском колледже. По словам очевидцев, затем произошла стрельба. По последним данным, жертвами происшествия стали 19 человек, еще около 50 пострадали. Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», затем оно было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что подозреваемым в причастности к происшествию является студент 4-го курса Владислав Росляков 2000 года рождения. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в библиотеке колледжа.

Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

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