Взрыв и стрельба в колледже в Керчи: для допроса задержан отец подозреваемого

17 Окт. 19:37 2018-10-17T19:39:26+03:00

Отец подозреваемого в массовом убийстве в колледже задержан для допроса. Фото предоставлено очевидцем

По данным СК, взрыв и стрельбу в колледже в Керчи устроил 18-летний студент 4-го курса

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После взрыва и стрельбы в колледже в Керчи задержан отец подозреваемого Владислава Рослякова для допроса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, после которого был открыт огонь. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, около 50 человек пострадали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт", но через некоторое время переквалифицировал его на статью об убийстве. По данным СК, взрыв и стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков 2000 года рождения. Он покончил с собой в библиотеке на втором этаже колледжа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

В Крыму объявлен трехдневный траур. Глава региона Сергей Аксенов назвал массовое убийство страшной трагедией. Он пообещал помощь родственникам погибших и пострадавших.