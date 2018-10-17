Взрыв и стрельба в колледже в Керчи: для допроса задержан отец подозреваемого
После взрыва и стрельбы в колледже в Керчи задержан отец подозреваемого Владислава Рослякова для допроса.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, после которого был открыт огонь. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, около 50 человек пострадали.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт", но через некоторое время переквалифицировал его на статью об убийстве. По данным СК, взрыв и стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков 2000 года рождения. Он покончил с собой в библиотеке на втором этаже колледжа.
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