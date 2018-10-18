2018-10-18T03:24:52+03:00
Происшествия

Отец стрелка из керченского колледжа рассказал о сыне

Мужчина отметил, что у юноши не было друзей
Юлия ДИВЕЕВА
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У импровизированного мемориала возле политехнического колледжа в КерчиУ импровизированного мемориала возле политехнического колледжа в КерчиФото: REUTERS
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Подозреваемый в нападении на Керченский политехнический колледж Владислав Росляков был закрытым даже с родителями и ничего не рассказывал о своей учебе. Об этом следователям рассказал его отец.

Источник близкий к следствию сообщил, что отец Рослякова дал показания. Он признался, что ему было трудно общаться с сыном. По его словам, у юноши совсем не было друзей. С единственным приятелем, с которым Владислав проводил время в детстве, связь оборвалась.

Большую часть свободного времени парень проводил за компьютерными играми. Также по словам отца, Росляков увлекался оружием, но никогда не проявлял агрессии, передают «Известия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, днем в среду студент 4-го курса колледжа взорвал бомбу и устроил стрельбу в учебном заведении, а затем покончил с собой. В результате ЧП погибли 19 человек, больше 50 получили ранения.

Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

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