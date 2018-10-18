2018-10-18T04:00:34+03:00
В мире

К границе США идет «караван» из четырех тысяч мигрантов

Беженцы из Гондураса приближаются к американо-мексиканской границе
Юлия ДИВЕЕВА
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Мигранты из Гондураса надеются через Гватемалу и Мексику попасть в СШАМигранты из Гондураса надеются через Гватемалу и Мексику попасть в СШАФото: REUTERS
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Около четырех тысяч мигрантов из Гондураса движутся по направлению к США. Сейчас они подходят к мексиканской границе со стороны Гватемалы.

Как сообщает телеканал NBC News, «караван» мигрантов разделился на две части. Власти Мехико направили к своим рубежам с Гватемалой дополнительное подкрепление из 500 полицейских.

Телеканал отмечает, что в последнее время резко выросло число пограничных переходов между Мексикой и США. Таможня США и пограничная охрана отслеживают караван. В то же время Государственный департамент пытается предотвратить массовый прорыв границы США, требуя от властей мексиканского правительства остановить мигрантов на своей границе с Гватемалой.

Эта проблема станет одной из главных тем на переговорах во время визита государственного секретаря Майка Помпео в Мексику, который состоится в пятницу. Посол США в Гватемале Дэвид Ходж прибыл в среду в Каса-дель-Мигранте, куда продолжают прибывать сотни гондурасских мигрантов. Он посоветовал им не продолжать путешествовать на север и напомнил слова президента Дональда трампа

«Сообщение президента Трампа было ясным, - любой, кто въезжает в Соединенные Штаты незаконно, будет арестован до депортации», - сказал дипломат.

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