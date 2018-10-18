2018-10-18T06:51:32+03:00
Политика

Опрос: Большинство граждан Украины против преобладания украинского языка в телеэфире

Около 60 процентов голосующих хотели бы смотреть телепрограммы на русском и других языках
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинцы не хотят смотреть телепрограммы только на украинскомУкраинцы не хотят смотреть телепрограммы только на украинскомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Большинство жителей Украины не поддерживают преобладание программ на государственном языке на телевидении. Такие выводы можно сделать из опроса, который провел украинский канал NewsOne.

Телезрителей попросили ответить на вопрос: "На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?". Опрос проводился в прямом эфире. Из 30 тысяч 250 человек, позвонивших в студию, лишь 40 процентов высказались за просмотр на украинском языке. Остальные 60 поддержали телеэфир на русском или других языках.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что на Украине 13 октября вступил в силу закон о языковых квотах, по которому украинские телеканалы практически полностью переходят на национальный язык вещания.

Документ был принят в Верховной радой в мае. Он лгн вводит правило, по которому в эфире общенациональных каналов должно быть не меньше 75%, а в эфире региональных - 50% программ на украинском языке. Передача считается украиноязычной, если таковыми являются все слова ведущих. Использование других языков допускается в прямых репортажах с места событий и комментариях специалистов.

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