В Канаде вырос спрос на марихуану после ее легализации

18 Окт. 09:59 2018-10-18T09:59:33+03:00

разрешение на продажу и употребление должно способствовать борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране Фото: REUTERS

В стране вступил в силу закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях

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В первый же день легализации марихуаны, официального разрешения на хранение и употребление, в Канаде спрос на нее значительно вырос. У немногочисленных точек продаж образовались огромные очереди, а сайты по ее заказу «падали» от перегрузок посещаемости.

К открытию продаж, стартовавших 17 октября с 09:00 часов по местному времени, в очередях стояли сотни людей, некоторые из которых заняли место еще с ночи, а первый покупатель в Калгари занял очередь почти за сутки до открытия магазина - сообщает телеканал CTV Toronto.

Несмотря на степень интереса граждан Канады к разрешению покупки, стоит отметить, что согласно результатам исследований социологов, более 70 процентов канадцев не планируют употреблять марихуану даже после ее легализации.

По мнению парламента Канады, разрешение на продажу и употребление должно способствовать борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране. Законодатели отметили, что отношение к конопле будет аналогично отношению к табаку: не поддерживают, но разрешают и регулируют.