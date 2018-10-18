Крупнейший беспилотный самолет успешно прошел испытания в Китае

18 Окт. 11:12 2018-10-18T11:13:07+03:00

Самолет может перевозить груз как гражданского, так и военного назначения

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Самый большой беспилотный транспортный самолет, сконструированный инженерами из Китая, успешно прошел первые летные испытания.

Проект создания этого самолета был реализован Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC) на базе «кукурузника» «Юнь 5Б» с применением инновационной для таких транспортных средств системы беспилотного управления воздушным судном. Самолет получил название "Фэйхун-98", что в переводе с китайского языка означает «Летящий лебедь». Первый полет провели с испытательного полигона города Баотоу в автономном районе Китая Внутренняя Монголия.

Как сообщает шанхайский информационный портал Knews, максимальная взлетная масса «Лебедя» составляет около 2.5 тонн, а грузоподъемность 1.5 тонны. Он спроектирован для полетов на высоте до 4.5 километров с крейсерской скоростью не больше 180км/ч.

Крупнейший в мире беспилотник способен доставлять и забирать грузы из мест со сложным рельефом местности – для взлета и посадки «гиганту» достаточно полосы длиной всего 150 метров. Без дозаправки "Фэйхун-98" может преодолеть расстояние в 1200 километров.