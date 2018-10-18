2018-10-18T12:04:47+03:00
Происшествия

Число жертв массового убийства в Керчи возросло до 21

Массовое убийство в Керчи произошло 17 октября
Дарья ИВАШКИНА
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Число жертв массового убийства в Керчи возросло до 21Число жертв массового убийства в Керчи возросло до 21Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По последним данным, число погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже возросло до 21 человека. Как выяснилось, в четверг, 18 октября, в стационаре скончалась одна из пострадавших.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», - сказал ТАСС источник в медицинских службах. А чуть позднее эту информацию подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. Причем сначала Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве. Что касается нападавшего, то, расстреляв людей, он покончил с собой.

В связи с трагедией в Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

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