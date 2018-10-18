Следователи нашли на компьютере керченского стрелка инструкцию к бомбе

18 Окт. 12:25 2018-10-18T12:26:22+03:00

На компьютере парня были найдены инструкции, как изготовить самодельное взрывное устройство ФОТО: прислано очевидцем событий

Массовое убийство в Керчи унесло жизни 20 человек, еще около 50 пострадали

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После трагедии в Керчи следователи провели обыски дома у Владислава Рослякова. Был конфискован компьютер парня, расстрелявшего два десятка человек. Первое на что обратили внимание сыщики – это множество фото, как изготовить самодельное взрывное устройство.

Последний поисковый запрос юноши, который был в незакрытой вкладке браузера: «как изготовить самодельное взрывное устройство». На жестком диске нашлось множество фото, схем и инструкций, как собрать бомбу. Скорее всего, именно по данным советам Владислав соорудил взрывное устройство, которое сдетонировало в Керченском политехническом колледже, сообщает газета «Известия».

Массовое убийство в Керчи произошло 17 октября. 18-летний Владислав Росляков, студент колледжа, принес с собой на пары не менее 10 самодельных взрывных устройств, одно из них сдетонировало в столовой.

После серии взрывов парень открыл стрельбу по сокурсникам и преподавателям из ружья. Разрешение на него он получил совсем недавно.

В результате происшествия на месте погибли 19 человек, еще один скончался от полученных травм в больнице. Ранения получили около 50 человек.