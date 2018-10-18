Госдума обвинила Украину во вмешательстве в дела церкви

18 Окт. 12:54 2018-10-18T12:54:22+03:00

Госдума обвинила правительство Украины во вмешательстве в дела церкви. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламентарии считают, что Киев провоцирует раскол и конфликт между православными верующими

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Депутаты Госдумы приняли заявление об ухудшении ситуации на Украине, в котором, в частности, указали на вмешательство правительства в дела церкви.

Соответствующий документ опубликован на сайте "Системы обеспечения законодательной деятельности".

"Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на востоке Украины украинские власти, попирая собственную Конституцию, резко активизировали своё вмешательство в церковно-религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими", — сообщается в документе.

Ранее kp.ru писал, что Госдума рассмотрит заявление об обострении ситуации на Украине на пленарном заседании нижней палаты. О рассмотрении законопроекта заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость. В октябре текущего года лидер незалежной заявил, что Синод предоставил Украине автокефалию.