Госдума обвинила Украину во вмешательстве в дела церкви
Депутаты Госдумы приняли заявление об ухудшении ситуации на Украине, в котором, в частности, указали на вмешательство правительства в дела церкви.
Соответствующий документ опубликован на сайте "Системы обеспечения законодательной деятельности".
"Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на востоке Украины украинские власти, попирая собственную Конституцию, резко активизировали своё вмешательство в церковно-религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими", — сообщается в документе.
Ранее kp.ru писал, что Госдума рассмотрит заявление об обострении ситуации на Украине на пленарном заседании нижней палаты. О рассмотрении законопроекта заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость. В октябре текущего года лидер незалежной заявил, что Синод предоставил Украине автокефалию.