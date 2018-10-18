2018-10-18T12:54:22+03:00
Политика

Госдума обвинила Украину во вмешательстве в дела церкви

Парламентарии считают, что Киев провоцирует раскол и конфликт между православными верующими
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Госдума обвинила правительство Украины во вмешательстве в дела церкви.Госдума обвинила правительство Украины во вмешательстве в дела церкви.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Депутаты Госдумы приняли заявление об ухудшении ситуации на Украине, в котором, в частности, указали на вмешательство правительства в дела церкви.

Соответствующий документ опубликован на сайте "Системы обеспечения законодательной деятельности".

"Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на востоке Украины украинские власти, попирая собственную Конституцию, резко активизировали своё вмешательство в церковно-религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими", — сообщается в документе.

Ранее kp.ru писал, что Госдума рассмотрит заявление об обострении ситуации на Украине на пленарном заседании нижней палаты. О рассмотрении законопроекта заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость. В октябре текущего года лидер незалежной заявил, что Синод предоставил Украине автокефалию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова
Трамп подтвердил возможность его встречи с Путиным в ноябре
Посольство РФ опровергло сообщение о ножевом ранении болельщика ЦСКА в драке в Риме
Самым пьющим городом России назван Саратов
Болельщик ЦСК лишился ноги после обрушения эскалатора в метро в Риме
Могерини заявила, что Черное море является «европейским»
Фанат ЦСКА получил ножевое ранение в драке у римского стадиона
Фанатов ЦСКА обвинили в обрушении эскалатора в римском метро
Число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме увеличилось до 30 человек
Евкуров обсудил с историками закон об определении границы между Ингушетией и Чечней
Болтон оценил возможность размещения ракет США на территории Европы
Пенс заявил, что США планируют стать лидером в милитаризации космоса
Обрушение эскалатора в Риме: число пострадавших выросло до 15 человек
NASA вновь отправит свой экипаж на МКС на российском "Союзе" в декабре
Facebook сообщил об утечке данных российских пользователей
Премьер-министр Италии прибыл в Россию
Концерт классической музыки в Швеции закончился дракой
Автомобиль премьер-министра Словакии врезался в оленя
В Госдуме назвали слова президента Польши о «Северном потоке -2» не серьезными