Порошенко заявил, что Синод предоставил Украине автокефалию

14 Окт. 12:16 2018-10-14T12:16:28+03:00

Президент Украины подчеркнул, что государство не планирует вмешиваться в дела веры Фото: REUTERS

Такие выводы президент незалежной сделал после ознакомления с итогами прошедшего в Стамбуле заседания

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Президент Украины Петр Порошенко расценил итоги прошедшего в Стамбуле заседания Синода Константинопольского патриархата как предоставление автокефалии украинской церкви. Такие выводы сам глава государства озвучил в ходе выступления на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

"Решение о предоставлении автокефалии украинской поместной православной церкви принято. Принято и еще раз подтверждено. Так постановил вселенский патриарх и священный синод", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, государство не планирует никого загонять в автокефальную церковь силой, и, как президент страны, гарантировал свободу вероисповедания, передает ТАСС.

Напомним, что на заседании Синода, которое прошло 9-11 октября в Стамбуле, Константинопольский патриархат снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на это УПЦ обвинила Варфоломея I в расколе мирового православия.