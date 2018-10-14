Порошенко заявил, что Синод предоставил Украине автокефалию
Президент Украины Петр Порошенко расценил итоги прошедшего в Стамбуле заседания Синода Константинопольского патриархата как предоставление автокефалии украинской церкви. Такие выводы сам глава государства озвучил в ходе выступления на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
"Решение о предоставлении автокефалии украинской поместной православной церкви принято. Принято и еще раз подтверждено. Так постановил вселенский патриарх и священный синод", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что, несмотря на это, государство не планирует никого загонять в автокефальную церковь силой, и, как президент страны, гарантировал свободу вероисповедания, передает ТАСС.
Напомним, что на заседании Синода, которое прошло 9-11 октября в Стамбуле, Константинопольский патриархат снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.
Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на это УПЦ обвинила Варфоломея I в расколе мирового православия.