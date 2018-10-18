В сети появилось видео, как керченский стрелок закупает патроны
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как керченский стрелок - 18-летний Влад Росляков - покупает патроны в оружейном магазине «Сокол».
Как видно на опубликованных кадрах, молодой человек совершенно легально и спокойно приобретает боеприпасы, которые он через четыре дня он использует для массового убийства в Керченском политехническом колледже.
Керченский убийца покупает патроны в оружейном магазине «Сокол».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, и еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.
Стоит отметить, что, расстреляв людей, молодой человек покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. А чуть позднее выяснилось, что Росляков только в сентябре получил охотничье оружие, причем на законных основаниях.
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