18 Окт. 12:50 2018-10-18T12:50:47+03:00

В сети появилось видео, как керченский стрелок закупает патроны Фото: кадр с видео

Запись сделана в оружейном магазине «Сокол» всего за четыре дня до массового убийства в Керчи [видео]

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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как керченский стрелок - 18-летний Влад Росляков - покупает патроны в оружейном магазине «Сокол».

Как видно на опубликованных кадрах, молодой человек совершенно легально и спокойно приобретает боеприпасы, которые он через четыре дня он использует для массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673887" frameborder="0"></iframe> Керченский убийца покупает патроны в оружейном магазине «Сокол».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, и еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что, расстреляв людей, молодой человек покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. А чуть позднее выяснилось, что Росляков только в сентябре получил охотничье оружие, причем на законных основаниях.