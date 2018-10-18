«Ростех» создаст на Алтае «Умный город» и внедрит технологии цифровой экономики

18 Окт. 13:32 2018-10-18T13:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Алтайского края подписало с «Ростехом» соглашение о сотрудничестве: госкорпорация внедрит в регионе технологии «Умный город» и окажет содействие в развитии цифровой экономики. Соглашение 17 октября подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и представитель «Ростеха» Сергей Сахненко.

Цифровые технологии охватят сферы здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства и госуправления. Интерес для сторон представляет и совместная работа в формате созданной на Алтае территории развития (ТОСЭР). «Ростех» и правительство региона обсуждают расширение сотрудничества в сфере производства радиоэлектроники и ИТ.

- «Ростех» интересен нам как потенциальный инвестор в ТОСЭР, - подчеркнул губернатор Виктор Томенко. - Госкорпорация является разработчиком комплексов «Умный город» и «Безопасный город», необходимых для управления городской и региональной средой. Также мы рассчитываем на сотрудничество АГТУ с университетом «Ростеха» для подготовки современных кадров.