Массовое убийство в Керчи: следователи допросили директора колледжа

18 Окт. 14:19 2018-10-18T14:19:34+03:00

Также проведены обыски по месту проживания родственников подозреваемого в массовом убийстве в Керчи

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После массового убийства в Керчи следователи допросили директора политехнического колледжа. Также, как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, продолжаются следственные действия по этому уголовному делу.

"Допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей учебного заведения, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях", - сказала Петренко журналистам.

По ее словам, прошли обыски в съемной в квартире, где подозреваемый проживал с матерью, а также в квартирах его близких.

"Изъяты предметы, имеющие значение для расследования", - отметила официальный представитель СК.

Первичный осмотр места ЧП уже произведен следователями центрального аппарата ведомства. В настоящее время ведется восстановление полной картины случившегося,определение мотивов и обстоятельств.

Напомним, накануне, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошло массовой убийство студентов и преподавателей. По последним данным, жертвами стали 21 человек. По данным СК, подозреваемым является студент 4-го курса 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой.