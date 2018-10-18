Путин: Россия не может стать инициатором ядерной войны

18 Окт. 16:40 2018-10-18T17:51:31+03:00

По словам президента, в российской концепции применения ядерного оружия есть лишь ответный удар

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не может быть инициатором ядерной войны. По словам главы государства, в российской концепции использования ядерного такого оружия нет превентивного удара, а есть лишь ответный.

«Россия не может стать инициатором ядерной войны, в российской концепции применения такого оружия нет превентивного удара, а есть лишь ответный», - сказал Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в четверг, 18 октября.

Также, говоря, про ответный ядерный удар России, президент отметил, что агрессор должен знать о неизбежности возмездия.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», - добавил Путин.