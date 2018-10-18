2018-10-18T17:51:31+03:00
Политика

Путин: Россия не может стать инициатором ядерной войны

По словам президента, в российской концепции применения ядерного оружия есть лишь ответный удар
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не может быть инициатором ядерной войны. По словам главы государства, в российской концепции использования ядерного такого оружия нет превентивного удара, а есть лишь ответный.

«Россия не может стать инициатором ядерной войны, в российской концепции применения такого оружия нет превентивного удара, а есть лишь ответный», - сказал Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в четверг, 18 октября.

Также, говоря, про ответный ядерный удар России, президент отметил, что агрессор должен знать о неизбежности возмездия.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», - добавил Путин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24