2018-10-18T17:52:24+03:00
Политика

Путин: присоединение Крыма к России является итогом референдума

Президент России подчеркнул, что полуостров российский "не потому что мы пришли и что-то схапали"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин напомнил, что присоединение Крыма к РФ является итогом референдума. Он подчеркнул, что полуостров российский "не потому что мы пришли и что-то схапали", а потому что сами жители попросили принять регион в состав России.

"Крым это наше… Наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 18 октября.

"Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли на референдум в Крыму и проголосовали: хотим быть а) — независимыми, следующим шагом — хотим быть в составе Российской Федерации", — отметил президент.

Он также напомнил об истории с Косово, где решение приняли после голосования в парламенте без проведения референдума. Позже это решение приняли те, кто поддерживал распад Югославии.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума. По результатам голосования 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали за вхождение в состав России.

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