2018-10-18T17:54:53+03:00
Политика

Волкер заявил, что США будут новые санкции против России каждые один-два месяца

По словам спецпредставителя США по Украине, Вашингтон «очень тесно работает с европейскими союзниками» по вопросу санкций в отношении России
Екатерина БОЛГОВА
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Спецпредставитель США по Украине Курт ВолкерСпецпредставитель США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции в отношении России в связи с обстановкой на Украине каждые один-два месяца. По его словам, Вашингтон "очень тесно работает с европейскими союзниками" по этой теме.

Выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне в четверг, 18 октября, Волкер заявил, что в США в эффективность санкционной политики.

Напомним, накануне, 17 октября, глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews заявил, что санкции США и Европы не могут повлиять на российскую позицию, а таким образом Запад решает свои проблемы.

По словам премьера, из-за небольшого объема товарооборота между Россией и США американский бизнес не очень страдает от санкций, но европейские предприниматели чувствуют себя иначе.

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