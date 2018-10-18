К инструкторам по вождению предъявят новые требования
В России появятся новые требования к инструкторам по вождению. Они вступят в силу с 28 октября. Изменения уже зарегистрированы минюстом.
Готовить водителей в автошколах будут настоящие профессионалы своего дела. Специально для этого ужесточат требования к данным сотрудникам.
Сейчас для работы инструктором достаточно иметь водительские права и сертификат на право обучения вождению. После вступления в силу нововведения обязательным будет еще и стаж вождения в три года.
Кроме того, впервые в требованиях будет прописано, что инструкторы не должны иметь серьезных нарушений ПДД.
Инструктор так же должен владеть методикой обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников, для обучения которых применяется ручное управление.
Если же хоть одно из условий не будет выполнено, то инструктор может лишиться работы, пишет «Российская газета».