К инструкторам по вождению предъявят новые требования

18 Окт. 20:09 2018-10-18T20:09:27+03:00

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В России появятся новые требования к инструкторам по вождению. Они вступят в силу с 28 октября. Изменения уже зарегистрированы минюстом.

Готовить водителей в автошколах будут настоящие профессионалы своего дела. Специально для этого ужесточат требования к данным сотрудникам.

Сейчас для работы инструктором достаточно иметь водительские права и сертификат на право обучения вождению. После вступления в силу нововведения обязательным будет еще и стаж вождения в три года.

Кроме того, впервые в требованиях будет прописано, что инструкторы не должны иметь серьезных нарушений ПДД.

Инструктор так же должен владеть методикой обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников, для обучения которых применяется ручное управление.

Если же хоть одно из условий не будет выполнено, то инструктор может лишиться работы, пишет «Российская газета».