Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

18 Окт. 21:27 2018-10-18T21:27:29+03:00

Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии Фото: REUTERS

Гостелевидение Сирии сообщает со ссылкой на местные источники «о погибших и раненых среди мирных жителей»

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В четверг, 18 октября, международная коалиция во главе с США нанесла авиационные удары по домам мирных жителей в Сирии. Как сообщил военный источник, это произошло в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

«Авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России)», — сказал источник, передает РИА Новости.

Гостелевидение Сирии сообщило со ссылкой на свои источники "о погибших и раненых среди мирных жителей". Точное количество погибших и пострадавших пока не называется.

Напомним, ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что из-за бездействия проамериканских формирований боевики установили полный контроль над полосой между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.