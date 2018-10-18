Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии
В четверг, 18 октября, международная коалиция во главе с США нанесла авиационные удары по домам мирных жителей в Сирии. Как сообщил военный источник, это произошло в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.
«Авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России)», — сказал источник, передает РИА Новости.
Гостелевидение Сирии сообщило со ссылкой на свои источники "о погибших и раненых среди мирных жителей". Точное количество погибших и пострадавших пока не называется.
Напомним, ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что из-за бездействия проамериканских формирований боевики установили полный контроль над полосой между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.