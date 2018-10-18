Басманный суд арестовал вице-премьера Крыма по обвинению в коррупции
В четверг, 18 октября, Басманный суд Москвы арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупин по обвинению в коррупции. Он будет находиться под стражей до 16 декабря.
По этому делу также проходят бывший заместитель крымского министра транспорта Валентин Дукорский и экс-заместитель главы комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.
Напомним, с 2010 года Нахлупин был руководителем комитета парламента Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С начала 2016 года был заместителем председателя Совета министров республики.
В январе прошлого года в Симферополе арестовали замглавы правительства Крыма Олега Казурина. Его обвинили в получении взятки в 27 млн рублей. В июне 2018 года его приговорили к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.