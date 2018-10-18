Басманный суд арестовал вице-премьера Крыма по обвинению в коррупции

18 Окт. 22:20 2018-10-18T22:20:53+03:00

Согласно решению, Виталий Нахлупин будет находиться под стражей до 16 декабря

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В четверг, 18 октября, Басманный суд Москвы арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупин по обвинению в коррупции. Он будет находиться под стражей до 16 декабря.

По этому делу также проходят бывший заместитель крымского министра транспорта Валентин Дукорский и экс-заместитель главы комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

Напомним, с 2010 года Нахлупин был руководителем комитета парламента Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С начала 2016 года был заместителем председателя Совета министров республики.

В январе прошлого года в Симферополе арестовали замглавы правительства Крыма Олега Казурина. Его обвинили в получении взятки в 27 млн рублей. В июне 2018 года его приговорили к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.