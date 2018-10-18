2018-10-18T23:39:05+03:00
Общество

Умер гитарист группы All That Remains Оли Херберт

Тело музыканта нашли в пруду рядом с его домом
Юлия ДИВЕЕВА
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Основатель и гитарист группы All That Remains Оли ХербертОснователь и гитарист группы All That Remains Оли ХербертФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США умер гитарист и один из основателей металкор-группы All That Remains Оли Херберт. Его тело было обнаружено в пруду, расположенном рядом с его домом в штате Коннектикут.

Как передает портал TMZ, полиция прибыла в дом музыканта 16 октября после сообщения о его исчезновении. Обыскав дом и округу, полицейские обнаружили Херберта мертвым.

Причина и обстоятельства смерти гитариста будут оглашены после вскрытия. Музыканту было 44 года. У него осталась супруга Бет.

«Мы были опустошены, узнав, что Оли Херберт, наш друг, гитарист и основатель группы All That Remains, скончался. Оли был невероятно талантливым гитаристом и автором песен. Его влияние на рок и нашу жизнь будет продолжаться бесконечно», - говорится в соцсетях группы.

Коллеги и семья Херберта попросили поклонников музыканта уважать частную жизнь и их горе.

Оли основал группу еще в 1998 году в Спрингфилде, Массачусетс, вместе с фронтменом Филом Лабонте . Группа All That Remains за 20 лет своего существования выпустила восемь студийных альбомов. В мире продано более миллиона копий этих пластинок. В следующем месяце, 9 ноября запланирован релиз нового альбома группы Victim Of The New Disease.

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