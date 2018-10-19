2018-10-19T07:19:44+03:00
Политика

Шойгу заявил, что российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю свою историю

Глава Минобороны РФ провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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В пятницу, 19 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В частности, в ходе этих переговоров он отметил, что отношения между Москвой и Пекином «переживают один из лучших периодов за всю их историю». Как заметил глава Минобороны, Россия и Китай активно сотрудничают в многосторонних форматах и показывают пример ответственного подхода к решению международных проблем.

«Наши страны эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, прежде всего в таких, как БРИКС, ШОС, ООН. Плотно координируются позиции по региональной тематике, включая вопросы безопасности в Северо-Восточной, Центральной Азии, на Ближнем Востоке», - приводит слова Шойгу пресс-служба возглавляемого им министерства.

Также руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что залогом устойчивости российско-китайских связей являются тесные дружеские отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. А показателем особой степени политического доверия, по его словам, является «динамичное взаимодействие в военной и военно-технической областях». При этом Сергей Шойгу заявил о намерении Москвы и Пекина полностью реализовать имеющиеся договоренности в сфере ВТС.

Открывая встречу с китайским коллегой, Шойгу предложил обсудить ситуацию в Сирии, Ливии и других регионах с «особой напряженностью», а также подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи на предстоящий период.

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