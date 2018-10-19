В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя

19 Окт. 08:29 2018-10-19T08:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В День народного единства, 4 ноября, в Москве ограничат продажу алкоголя. Спиртные напитки, как слабоалкогольные (пиво и алкогольные коктейли), так и крепкие, нельзя будет купить в кафе и магазинах, расположенных неподалеку от мест проведения массовых мероприятий, а именно рядом с парками, площадями и пешеходными улицами, где жители столицы будут отмечать праздник.

Кроме того, под запрет попадут и соки с газировкой в стеклянной таре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как пояснили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города, такие меры необходимы «для профилактики различного рода правонарушений, а также для предотвращения травматизма».

Стоит отметить, что в ноябрьские праздники также изменится расписание московских электричек. Как сообщал сайт kp.ru, 3 и 4 ноября пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а 5 ноября - по расписанию воскресенья.