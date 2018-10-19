Россия и Узбекистан договорились о создании комиссии в сфере экономики
По итогам российско-узбекских переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Узбекистан создадут комиссию для усовершенствования сотрудничества в сфере экономики.
Путин сообщил, что они приняли решение о создании комиссии совместно с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с целью улучшения российско-узбекского взаимодействию, прежде всего в сфере экономики. Комиссией будут руководить премьер-министры обеих стран.
"Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия", — заявил Путин.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом для переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
В последний раз Путин посещал Узбекистан в сентябре 2016 года, чтобы почтить память скончавшегося первого президента этой страны Ислама Каримова.
Мирзиёев посещал Россию с государственным визитом в апреле 2017 года. Всего президенты России и Узбекистана провели шесть встреч.