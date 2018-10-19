2018-10-19T12:07:49+03:00
Политика

Россия и Узбекистан договорились о создании комиссии в сфере экономики

Проект будет рассматривать стратегические вопросы экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия
Сакина НУРИЕВА
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир ПутинПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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По итогам российско-узбекских переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Узбекистан создадут комиссию для усовершенствования сотрудничества в сфере экономики.

Путин сообщил, что они приняли решение о создании комиссии совместно с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с целью улучшения российско-узбекского взаимодействию, прежде всего в сфере экономики. Комиссией будут руководить премьер-министры обеих стран.

"Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия", — заявил Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом для переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

В последний раз Путин посещал Узбекистан в сентябре 2016 года, чтобы почтить память скончавшегося первого президента этой страны Ислама Каримова.

Мирзиёев посещал Россию с государственным визитом в апреле 2017 года. Всего президенты России и Узбекистана провели шесть встреч.

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