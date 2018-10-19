2018-10-19T12:02:11+03:00
Наука

Комиссия исключила версию саботажа при сборке «Союза»

Источник в ракетно-космической отрасли сказал, что повреждение «произошло не специально»
Дарья ИВАШКИНА
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11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома БайконурФото: REUTERS
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Государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за которой на Международную космическую станцию (МКС) не смог попасть новый экипаж, исключила версию саботажа при сборке и подготовке к пуску.

Как отметил источник в ракетно-космической отрасли, эксперты пришли к выводу, что повреждение пирозамка на одном из боковых блоков ракеты, из-за которого и могло случиться ЧП, было непреднамеренным. «Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», - сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур. Однако вскоре после запуска стало известно об «аварии носителя». В тот момент на борту корабля, направившегося к МКС, находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Обоим удалось выжить.

А в понедельник, 15 октября, появилась информация о том, что специалисты установили, что в полете не сработал пирозамок на одном из боковых блоков ракеты.

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