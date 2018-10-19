2018-10-19T12:56:59+03:00
Общество

РПЦЗ прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

Специальное заявление Синода зарубежной церкви появилось на официальном сайте
Сакина НУРИЕВА
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РПЦЗ прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатомРПЦЗ прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи предоставлении им ранее автокефалии Украинской православной церкви.

РПЦЗ также призвал к созыву предстоятелей всей поместных церквей для обсуждения возникшей ситуации. Об это сообщается на сайте зарубежной церкви.

В заявлении говорится, что в связи с нанесением "оскорбления" какноническому православию, Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) вынуждена объявить о согласии с решением Священного синода Московского патриархата, который признает невозможным продолжать евхаристическое общение с Константинопольской церковью до тех пор, пока эта "славная Церковь-сестра не принесет покаяния".

Кроме того, РПЦЗ сообщила, что не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Синод Константинопольского патриархата предоставил Украине автокефалию.

В октябре текущего года РПЦ в ходе заседания синода не признала решение Константинополя о признании автокефалии Украинской церкви.

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