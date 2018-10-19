2018-10-19T13:42:53+03:00
Наука

В Японии изобрели не теряющую вкус жвачку

Резинка может оставаться сладкой бесконечно долго благодаря разрядам тока
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые изобрели не теряющую вкус жвачкуУченые изобрели не теряющую вкус жвачкуФото: RUSSIAN LOOK
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Японские ученые изобрели жевательную резинку с вечным вкусом. Это лакомство может оставаться сладким бесконечно долго благодаря разрядам электрического тока.

Отмечается, что такая жвачка ничем не отличается от обычной, ее форма и консистенция никак не изменены. Зато в нее встроено специальное устройство, которое вырабатывает электрические импульсы для поддержания вкуса на протяжении всего периода, пока человек жует ее.

Примечательно, что ток в жевательной резинке абсолютно безопасен для человека. Более того, жующий его даже не почувствует. Однако при этом пока человек работает челюстями, на его язык вместе с разрядом попадает и вкус жвачки, пишет сайт «Свободная пресса».

Добавим, что хотя разработка уже вызвала большой интерес у аудитории, приобрести лакомство пока еще нельзя. Ученые продолжают проводить тесты и совершенствовать свой продукт, пишет сайт argumenti.ru.

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