Редкая форма косоглазия Леонардо Да Винчи помогала ему создавать шедевры

19 Окт. 14:16 2018-10-19T14:16:07+03:00

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Офтальмолог из Лондонского городского университета проанализировал 6 работ и несколько автопортретов Леонарда Да Винчи и пришел к выводу, что у великого художника эпохи Возрождения, вероятно, было прерывистое расходящееся косоглазие. Болезнь вовсе не мешала творцу при создании картин и скульптур – напротив, помогало в работе, так как данная болезнь связанна с отличным стереоскопическим зрением.

Специалист предположил, что такой специфический взгляд на свои произведения помогал Да Винчи лучше оценивать и передавать глубину цвета и объемы объектов, изображаемых художником.

«Анализ выравнивания глаз на портретах и скульптурах говорит о том, что да Винчи страдал прерывистым расходящимся косоглазием. В расслабленном положении угол косоглазия, по-видимому, составлял -10,3 градуса, но когда художник фокусировался, глаза возвращались в правильное положение, - объяснил автор опубликованного в журнале JAMA Ophthalmology исследования

Эту особенность зрения имели и другие великие художники, например Рембрандт, Дюрер и Дега тоже жили с данным заболеванием.