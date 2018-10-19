2018-10-19T15:06:06+03:00
Общество

Глава Фонда кино Антон Малышев освобожден от должности

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Фонда кино Антон МалышевГлава Фонда кино Антон МалышевФото: Александр ГЛУЗ
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Освобожден от должности глава Фонда кино Антон Малышев. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Освободить Малышева Антона Владимировича от должности исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии", - говорится в документе, передает ТАСС.

Антон Малышев руководил Фондом кино с 2013 года, когда этот пост по собственному желанию покинул его бывший глава Сергей Толстиков. До этого момента Малышев занимал должность помощника полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был сформирован в январе 1995 года постановлением кабмина России для поддержки отечественной кинематографии.

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