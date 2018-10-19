Умер актер Дмитрий Солодовник из сериала «Пятницкий»

19 Окт. 15:35 2018-10-19T15:38:27+03:00

О том, что умер актер Дмитрий Солодовник, сообщили в Малом театре

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В пятницу, 19 октября, умер актер Дмитрий Солодовник, известный по сериалу «Пятницкий». Ему было всего 39 лет.

Печальную новость сообщили в Малом театре, где работал артист. «Ушел из жизни актер Дмитрий Николаевич Солодовник. Опытный артист, но совсем молодой человек - 12 января 2019 года ему исполнилось бы всего-то 40 лет», - говорится в сообщении Государственного академического Малого театра России. При этом в театре выразили глубокие соболезнования родным и близким усопшего.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Солодовник родился 12 января 1979 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1999 году был принят в труппу Государственного академического Малого театра. Одной из ключевых ролей в его театральной карьере был Хлестаков из «Ревизора». За исполнение этой роли Солодовник был награжден премией правительства России.