Автоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили суд приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы

19 Окт. 16:42 2018-10-19T16:42:36+03:00

Основатель сообщества "Смотра.ру" получил больше 4 лет колонии общего режима за мошенничество и отмывание денежных средств.

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В пятницу, 19 октября, Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера, основателя сообщества "Смотра.ру" Эрика «Давидыча» Китуашвили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств.

"Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования", — объявила решение судья.

Обвинение просило для Китуашвили семь лет лишения свободы. По мнению следствия, блогер инсценировал хищения застрахованных дорогостоящих автомобилей Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. После этого он получал за машины страховое возмещение по ложным документам. Общий ущерб был оценен в сумму около 10 миллионов рублей.

Сам "Давидыч" себя виновным не считает, а все обвинения в свой адрес называет сфабрикованными. По эпизоду об угоне автомобиля он был оправдан.