В Индии поезд врезался в толпу зрителей на религиозном празднике

19 Окт. 19:42 2018-10-19T19:46:09+03:00

В Индии поезд въехал в толпу людей Фото: REUTERS

По предварительным данным, погибли более 50 человек [видео]

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На севере Индии поезд въехал в толпу зрителей на религиозном празднике. Инцидент произошел неподалеку от города Амритсар, штат Пенджаб.

Как сообщила газета Economic Times, погибнуть могли более 50 человек, еще несколько десятков пострадали. Местные жители отмечали праздник Виджая-дашами, жгли чучела огромных фигур и зажигали фейерверки возле железнодорожных путей. Многие зрители при этом стояли прямо на рельсах.

В Индии поезд въехал в толпу людей.

Вероятно, пострадавшие могли не слышать приближающийся поезд. Очевидцы рассказали, что состав въехал в толпу людей на огромной скорости и даже не остановился после случившегося.

По мнению медиков, число погибших и раненых может сильно возрасти. Праздник Виджая-дашами считается одним из самых крупных индуистских праздников в Индии.