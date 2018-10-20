Мамаева и Кокорина перевели из карантинных в обычные камеры в СИЗО

20 Окт. 00:41 2018-10-20T00:41:42+03:00

Футболистов будут содержать в камерах вместимостью до четырёх человек

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Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, арестованных по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, перевели из карантинных камер СИЗО «Бутырка» в обычные. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

По его данным, спортсменов будут содержать в маломестных камерах вместимостью до четырех человек, вместе с соседями по карантинному отделению.

«Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов", - пояснил Пятницкий.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал, что футболисты содержаться в разных камерах и у каждого из них пока по одному соседу. передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 8 октября футболисты избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

Напомним, 10 октября оба спортсмена были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовалКокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря. При этом 18 октября футболистам официально предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.