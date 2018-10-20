2018-10-20T07:24:45+03:00
Происшествия

Родные Кокорина не перевели ему денег и не приносили передач

В ОНК раскритиковали семью футболиста за наплевательское отношение
Юлия ДИВЕЕВА
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Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин сидит в СИЗО без денегНападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин сидит в СИЗО без денегФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Арестованный по обвинению в хулиганстве Александр Кокорин не получил ни одной передачи в СИЗО и у него нет денег на счету. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

Он отметил, что его товарищу, Павлу Мамаеву, семья передала все необходимые вещи и продукты, а также пополнила счет. А родные Кокорина только на телевидение ходят, где плачут, а о сыне не позаботились.

«Мамаеву отец уже положил деньги на счет, Мамаев уже написал заявление на то, что хочет сходить в спортзал. Мамаеву уже несколько раз передали передачу… А Кокорину ничего не передали, и счет никто не пополнил. Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в Интернете», - цитирует слова Пятиницкого портал Sport24.ru

По мнению члена ОНК, лучше бы друзья нападающего «Зенита» денег ему положили на лицевой счет в СИЗО, чтобы он мог заказать еду, оплатить спортзал и дополнительный душ.

Напомним, 10 октября оба спортсмена были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря. Футболисты 8 октября избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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