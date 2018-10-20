Погода в Москве на 20 октября 2018 года: в столице похолодает до +8 градусов

20 Окт. 07:29 2018-10-20T07:29:28+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 октября 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 20 октября 2018 года. Похоже, в столице заканчивается период золотой осени и небывалого для середины осени тепла. Так, в субботу столбики термометров в мегаполисе не поднимутся выше +8…+10 градусов. При этом ожидается облачная погода с прояснениями. Между тем, как обещают специалисты, обойдется без осадков. Ветер же будет дуть северо-западный и северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 21 октября, воздух в городе остынет до +3…+5 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадков также не прогнозируется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 18 октября, температура воздуха в Москве обновила исторический максимум: днем столбики термометров в столице поднялись до отметки +18,1 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1967 года.

А в пятницу был побит рекорд 137-летней давности: 19 октября воздух в мегаполисе прогрелся до +17 градусов.

Между тем уже в следующие выходные, 27 - 28 октября, в городе пройдет первый снег. Однако, как отмечают метеорологи, о сугробах речь пока не идет.