Температура в Москве побила рекорд 137-летней давности

19 Окт. 15:20 2018-10-19T15:20:38+03:00

В пятницу воздух в столице прогревался до +16,6 градуса

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В пятницу температура воздуха в Москве обновила исторический максимум для 19 октября. К 14:00 мск столбики термометров на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднимались до отметки в +16,6 градуса.

Таким образом, был побит рекорд 137-летней давности: ранее самым теплым считалось 19 октября 1881 года, когда воздух прогрелся до +16,2 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Между тем, по прогнозам, уже в предстоящие выходные дни в Москве резко похолодает: 20 и 21 октября температура не превысит +8...+10 градусов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 18 октября, температура воздуха в Москве также обновила исторический максимум: днем столбики термометров в столице поднялись до отметки +17,9 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1967 года.