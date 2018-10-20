Срок хранения писем со штрафами от ГИБДД сократится до семи дней

20 Окт. 09:53 2018-10-20T09:53:31+03:00

Это поможет привлекать к ответственности тех, кто пользовался различными процессуальными хитростями, чтобы не платить штрафы

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В субботу, 20 октября, появилась информация о том, что Минкомсвязи РФ разработало поправки к приказу о правилах оказания услуг почтовой связи. В частности, подготовленный ведомством документ подразумевает приравнивание штрафных писем от ГИБДД к судебным извещениям по срокам хранения. Другими словами, теперь «письма счастья» будут храниться в почтовых отделениях семь дней вместо тридцати.

Таким образом, если через неделю водитель не заберет письмо, то оно вернется в ГИБДД, и штраф вступит в силу.

Как считают авторы поправок, такие меры помогут привлекать к ответственности тех автомобилистов, которые пользовались различными процессуальными хитростями, чтобы не уплачивать штрафы. Речь идет в первую очередь о тех, кто намеренно не забирал уведомления, чтобы выйти за срок давности административного правонарушения (два месяц), пишет газета «Коммерсант».

Кстати, напомним, с 7 октября в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. ГИБДД начали работать с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС), которые станут обязательны для новых авто с 1 ноября 2019 года.