Лотерея Mega Millions разыграет рекордные $1,6 млрд

20 Окт. 14:12 2018-10-20T14:12:16+03:00

Сумма джекпота уже несколько раз увеличивалась, поскольку ни один билет не совпал с выигрышной комбинацией цифр

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Джекпот американской лотереи Mega Millions достиг рекордной суммы в 1,6 млрд долларов, поскольку с конца июля этого года ни на одном из билетов так и не оказалось выигрышной комбинации из шести цифр. Эта огромная сумма будет вновь разыграна в ближайший вторник, 23 октября.

Стоит отметить, что последний джекпот, доставшийся счастливчику еще летом, составил всего 543 миллиона долларов. Последующие несколько раз организаторы лотереи увеличивали главный приз Mega Millions, однако он так и не кому не достался, передает Associated Press.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне 59-летний житель американского штата Мэриленд получил 50 тысяч долларов, введя в лотерейный билет цифры, уже ставшие выигрышными, но в филиппинской лотерее. Однако и в этот раз комбинация также сыграла, увеличив состояние счастливчика на приличную сумму.