Глава Росгвардии высказался за проверку Навального на полиграфе

20 Окт. 20:50 2018-10-20T20:50:37+03:00

По словам Виктора Золотова, блогер должен "ответить за свою ложь"

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Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить на полиграфе российского блогера Алексея Навального, который ранее предложил ему провести теледебаты на федеральном канале.

Напомним, что причиной конфликта стали бездоказательные обвинения сотрудников ФБК, которые утверждали будто федеральная служба закупала продовольствие для нужд ведомства по ценам выше рыночных. Тогда Золотов категорически отверг данные подозрения и вызвал Навального на дуэль.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад блогер ответил своему оппоненту и призвал его встретиться в эфире Первого канала. Глава ведомства отказался от теледебатов, напомнив, что речь шла о спортивном поединке.

"Он же за свою ложь должен ответить. Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф", - цитирует "Коммерсантъ" Золотова.