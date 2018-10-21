2018-10-21T00:54:55+03:00
Происшествия

Грузовик снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, полностью перекрыто [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото предоставлено «КП» очевидцемФото предоставлено «КП» очевидцем
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Поздним вечером в субботу, 20 октября, грузовик задел кузовом наземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. В результате конструкция упала на проезжую часть. К счастью, никто не погиб, пострадал только водитель автомобиля, который снес переход.

Движение на аварийном участке полностью перекрыто. Фото предоставлено «КП» очевидцем

Движение на аварийном участке полностью перекрыто. Фото предоставлено «КП» очевидцем

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что ДТП случилось в 22.55. По предварительным данным, у грузовика Scania по каким-то причинам самопроизвольно поднялся кузов, а водитель этого не заметил, и на полном ходу снес наземный пешеходный переход, который находится населенными пунктами Ожерелки и Малая Дубна.

На месте работают сотрудники экстренных служб, полиция и инспекторы ГИБДД. Из-за произошедшего движение на данном участке трассы перекрыто как минимум до 8 часов утра. Есть пути объезда через Павлов Посад и трассу А-108.

Пострадал только водитель грузовика, который снес надземный переход. Фото предоставлено «КП» очевидцем

Пострадал только водитель грузовика, который снес надземный переход. Фото предоставлено «КП» очевидцем

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник аналогичное ДТП произошло во Владивостоке.

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