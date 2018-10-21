Грузовик снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье

СЕГОДНЯ 00:54 2018-10-21T00:54:55+03:00

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Поздним вечером в субботу, 20 октября, грузовик задел кузовом наземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. В результате конструкция упала на проезжую часть. К счастью, никто не погиб, пострадал только водитель автомобиля, который снес переход.

Движение на аварийном участке полностью перекрыто. Фото предоставлено «КП» очевидцем

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что ДТП случилось в 22.55. По предварительным данным, у грузовика Scania по каким-то причинам самопроизвольно поднялся кузов, а водитель этого не заметил, и на полном ходу снес наземный пешеходный переход, который находится населенными пунктами Ожерелки и Малая Дубна.

На месте работают сотрудники экстренных служб, полиция и инспекторы ГИБДД. Из-за произошедшего движение на данном участке трассы перекрыто как минимум до 8 часов утра. Есть пути объезда через Павлов Посад и трассу А-108.

Пострадал только водитель грузовика, который снес надземный переход. Фото предоставлено «КП» очевидцем

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник аналогичное ДТП произошло во Владивостоке.