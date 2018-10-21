2018-10-21T03:46:39+03:00
Общество

«Ленин жив?»: Снимок спешащих в Мавзолей медиков озадачил интернет-пользователей

Кадр стал вирусным в соцсетях и вызвал множество шуток [фото]
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Мавзолей Ленина в МосквеМавзолей Ленина в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фотография спешащих по вызову в Мавзолей врачей «Скорой помощи» стала поводом для множества шуток и предположений в соцсетях. Снимок появился в Интернете в пятницу, 19 октября, и мгновенно стал вирусным.

Остроумные пользователи всемирной паутины тут же принялись выдвигать свои версии причин вызова медиков.

«Ленин жив! Неспроста же мавзолей на обед закрывается», - пишут одни.

«Ильичу стало плохо?» - иронично интересуются другие.

Фотография врачей «Скорой помощи», спешащих по вызову в Мавзолей, быстро распространилась по соцсетям Фото: Twitter.com

Фотография врачей «Скорой помощи», спешащих по вызову в Мавзолей, быстро распространилась по соцсетямФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

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